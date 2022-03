15 tõsist haigust, mis sind lemmikloomade kaudu ohustavad. Mida nakatumiste vältimiseks teha?

Enamasti on tegemist küll eksootiliste maade eksootilistelt loomadelt saadud eksootiliste haigustega, aga ka meie lemmikud võivad nakkuste levitamises „süüdi“ olla. Hoolimata sellest, et inimestel ja loomadel on üsna palju ühiseid baktereid, ei ole taudirisk samas eriti suur. Suurem oht haigestuda on nõrga vastupanuvõimega inimestel. Tegelikult peab sedagi meeles pidama, et kaugetele maadele kaasa võetud lemmikloom võib hoopis sealt ohtlikke haigusi kaasa tuua.

1. Kõige ohtlikum loomade ja inimeste ühine nakkushaigus on marutaud, mille tekitaja on Lyssavirus. Eestis pole marutaudi juba paar aastat õnneks esinenud. Marutaud on imetajate viirushaigus, mida kantakse edasi hammustuse teel. Enamiku juhtumitest põhjustavad metsloomad nagu kährikud, skungid, nahkhiired ja rebased. Koduloomade osakaal inimese nakatamisel on kõigest 8%.

Marutaudi viirus ründab närvisüsteemi ning haigus lõpeb alati surmaga. Haigustunnused inimesel on algul ebatüüpilised — palavik, peavalu, nõrkus ja ebamugavus. Haiguse edenedes tekivad spetsiifilisemad sümptomid nagu unetus, ärevus, segadus, kerge või osaline halvatus, hallutsinatsioonid, rohke süljeeritus, neelamisraskused ja veekartus. Haiguse ärahoidmiseks peaks olema kõik koerad/kassid vaktsineeritud. Eestis on see kohustuslik.

2. Kassikriimustustõve (Cat scratch fever) tekitaja on Bartonella henselae. Haigus võib avalduda kassi kriimustuse või hammustuse tagajärjel. Sümptomiteks on suurenenud lümfisõlmed, palavik, peavalu, väsimus ja isutus.

3. Leptospiroos (Leptospira spp.) on bakteriaalne haigus, mille koerad saavad bakteritega saastunud keskkonnast, näiteks juues, ujudes või jalutades saastunud veekogus, harvemini nakkuskandjatelt loomadelt otsekontakti teel.

Inimesel ei pruugi sümptomid üldse avalduda, aga võib esineda kõrge palavik, peavalu, külmavärinad, valud, oksendamine, kollatõbi, kõhuvalu, kõhulahtisus, lööve. Ilma ravita tekib neerupuudulikkus, meningiit, maksakahjustus, hingamisseiskus ja surm.