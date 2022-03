Pilguheit lemmikloomade psühholoogiasse: miks koerad ja kassid omavahel läbi ei saa?

Foto: Wikipedia

Võib-olla peaks hoopis küsima, miks kassidele koerad ei meeldi, sest lõppkokkuvõttes on enamasti kassid need, kes koerte eest sääred teevad. See muidugi ei tähenda, et kassid ja koerad ei võiks omavahel head sõbrad olla, aga siingi jääb küsimus — kas kasside ja koerte sõprus tuleb loomulikult või peab selle tekkimiseks inimene vaeva nägema?