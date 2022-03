Tee seda parem õigesti! 6 peamist viga, mida koera jalutades ikka ja jälle tehakse

1. Jääd seisma kangekaelse kutsika tõttu

Suuremat tõugu koerad on sageli väga huvitatud jalutama minemisest, kuid väiksemad koeratõud ei pruugi jalutuskäigust sugugi nii vaimustatud olla. On koeri, kellele meeldib jalutuskäigu ajal siia-sinna tirida, teised aga jäävad kangekaelselt seisma. Ometi tuleb ju koeraga edasi liikuda, mistõttu võta kaasa pisut maiuseid või koera kuivtoitu, et lemmikut premeerida ja utsitada. Nii saab jalutuskäik sõbralikult jätkuda.

2. Eirad ohutusnõudeid

Kevadel sulab lume alt välja igasuguseid tänavale puistatud kemikaale, mis kahjustavad oluliselt koera käppasid ja padjandeid. Need põhjustavad kuivust ja olla lakkumisel ka mürgised. Koerad lakuvad oma käppasid ja nii jõuavad kemikaalid nende organismi ning põhjustavad mürgisust. Ole tähelepanelik!

Koera käppade kaitsmiseks võib kasutada loomapoodides müügil olevaid käpavahasid ja muid kaitsevahendeid. Samuti on käppade kaitsmiseks võimalik kasutada ka spetsiaaliseid susse ja sokke. Kõikidele koertele need aga ei meeldi ja paljud omanikud ei taha neid kasutada. Kui sinu koer on üks neist, kes sussidest ei vaimustu, soovitab Anne koera käpad peale igat jalutuskäiku sooja rätikuga puhtaks hõõruda. Hooldamiseks sobib ka käpavaha. Nii, nagu inimesed tahavad külmal ajal käsi kreemitada, vajavad ka koerad lisakaitset.

3. Valid vale rihma

Lühike rihm: sageli on kiusatus valida rihm, mille pikkust saab reguleerida. Anne soovitab kutsika puhul kasutada lühikest rihma, sest nii on linnas jalutades koera üle kontroll alati olemas ja teda on lihtsam juhtida. Reguleeritava pikkusega rihma puhul võib koer aga suvalisel hetkel näiteks oravat nähes tema suunas jooksu pista ja nii tekitab see ebavajalikku meelehärmi.

Traksid: väiksemate koerte puhul on hea mõte kasutada trakse. Need tagavad peremehele oma koera üle veel parema kontrolli. Trakside eelis rihma ees on see, et need ei kägista koera. Trakse eelistavad paljud koerakoolitajad.

4. Eirad koera käitumist