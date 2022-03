Punased kassid on peaaegu alati kõik isased. Miks see nii on?

Foto: Shutterstock

Oranž on rõõmsameelne ja soe värv. Punase karvkattega kasse peetakse sõbralikeks, leebeteks ja armastavateks karvapallideks. Paljud kassisõbrad ehk ei teagi, et punased kassid on tavaliselt isased. Kohe selgitame, miks see nii on.