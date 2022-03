Kui kauaks võib koera üksinda koju jätta?

Ajavahemik sõltub mitmest asjaolust, kuid üks asi on selge: koera baasvajadused peavad olema rahuldatud ja värske vesi alati saadaval.

On üldlevinud arusaam, et koer ei tohiks üksinda kodus olla korraga kauem kui kaheksa tundi. See, kui tihti ta aga tegelikult õue vajab, sõltub tema vanusest, elustiilist ja perekonna harjumustest. Rusikareegel, millest iga uus koeraomanik oma harjumuste kujundamisel lähtuda võib on “üks tund iga lisandunud elukuu kohta” ehk kahekuune kutsikas peab üksinda kodus vastu kaks tundi ja kuuekuune suudab edukalt üksinda olla juba umbes kuus tundi päevas. Siiski ei tasu oma väikest kutsikat pikaks ajaks üksinda jätta ja lõputuna näivad päevad koduseinte vahel võiks olla pigem erand kui reegel.

Ka eakas koer võib tihedamini õue vajada kui noor, elujõuline ja terve koer. See kõik sõltub koera vanusest ja tervislikust seisundist.

Vajadus häda tegemise järele ei ole aga ainus, millega arvestada tuleb. Paljud kutsikaeas koerad kipuvad üksi olles pahandust tegema. Kui koer liiga pikaks ajaks üksinda jääb, hakkab tal igav ja ta otsib omale ise tegevust. Tagajärjed on meie jaoks enamasti ebameeldivad ja nii mõnigi kord võib õhtul koju astudes põrandalt katkise kinga või tükkideks rebitud prügikoti leida. Seetõttu on oluline veenduda, et kõik, mis kodus hommikul laokile jääb on koerale ohutu.

On tõuge, kes vajavad rohkem füüsilist tegevust kui teised

Kui tegemist on väga aktiivse koeraga nagu noor bordercollie või saksa lambakoer, siis ei piisa talle pelgalt hommikusest kiirest pissiringist. Vaid juhul, kui koera baasvajadused on rahuldatud ja ta on väsinud, on ta võimeline üksinda kodus olema. Kui koerale on tagatud piisav füüsiline ja vaimne tegevus, pole tal reeglina üksinda kodus olemise vastu midagi. Tegemist on siiski üldistusega, mistõttu on oluline oma koera vajadusi tunda. Iga koer on erinev ja pelgalt tõu põhjal tehtud järeldused ei kehti iga isendi puhul ühtemoodi.

Loeb ka ruum, kus koer üksinda olles viibib