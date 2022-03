Pääsemine Ukraina sõjakoledustest: kassid Jasja ja Masja jõudsid turvaliselt Eestisse

Ukraina sõjapõgenikud on väga palju läbi elanud ja seetõttu püüab Varjupaikade MTÜ neid aidata nii, kuidas suudetakse — abistatakse toidu ja abivahendite hankimisega ning ajutiste hoiukodude leidmisega. Sisseelamisel püütakse saabujate stressi leevendada nii palju, kui võimalik.

Varjupaikade MTÜ tublid töötajad on kahe käega selle poolt, et lemmiklooma ei tohiks omanikust eraldada — see tekitab niigi segaduses loomale veel rohkem stressi. Mida aga teha, kui omanikul ei ole võimalik looma endaga kohe uude kohta kaasa võtta? Nii juhtus kasside Jasja ja Masjaga, kui nende omanikud Taissija ja Alina olid Ukrainast Eesti poole teel, kuid nende ajutises kodus ei olnud lemmikloomad lubatud.

Varjupaikade MTÜ tegutses kiirelt ja juba paarikümne minutiga oli hoiukodu leitud. Hoiukodu varustati vajalike tarvetega, mida Masja ja Jasja võiksid vajada ning siis tuli ootama jääda nende saabumist Eestisse. Reis võttis aega kauem, kui algselt oli arvatud ja kui vahepeal ei olnud neist mitmeid tunde midagi kuulda, hakati juba muretsema.

Õnneks jõudsid kaks reisist väsinud inimest koos neljakäpaliste kaaslastega turvaliselt Eestisse. Kassid toimetati hoiukodusse, kus nad hakkasid tasapisi pikast ja stressirohkest teekonnast taastuma. Jasja ja Masja olid elu ja tervise juures, kuid alguses loomulikult veidi hirmunud. Paari päevaga tulid nad enda kestast välja ja harjusid uue keskkonnaga.

Alina sõnul olid kassid reisi vältel närvis ning stressis. “Kassidel oli väga raske. Nad sõid ja jõid vähe ning oli näha, et nad on närvis. Kassid kaotasid palju kaalu. See oli esimene kord, kui me võtsime nad nii pikale reisile kaasa. Eesti piiri ületamine koos lemmikloomaga oli lubatud ja kõik läks ladusalt.”

Praegu on Jasjal ja Masjal kõik hästi — nad söövad normaalselt ja hakkasid taas kaalus juurde võtma. Nad on oma uues kodus kohanenud ja magavad rahulikult. Eriti õnnelikud on nad varjupaiga poolt kingitud mänguasjade üle.