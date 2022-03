Parem karta kui kahetseda — 12 toiduainet, mis on su kassile kahjulikud või isegi eluohtlikud

Paljud kassid on väga valivad sööjad, mistõttu me proovime neile pakkuda erinevaid toiduaineid, et leida see, mida meie kass armastab. Kahjuks on paljud toiduained, mida kassid armastavad neile hoopiski kahjulikud. Üllatavalt on mõned neist tihti siiski meie kassi toidukausis. Ole ohtudest teadlik ja vaata järele, milliseid toite oma pere lemmikule anda ei tohiks.