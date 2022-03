Ära jäta märkamata! 9 viisi, kuidas sinu lemmik sulle armastust avaldada püüab

Koer tervitab sind õhinal Kui koju saabud, siis koer hüpleb, liputab saba ning tundub, et ta ei suuda kuidagi lõpetada? Kui see nii on, siis on see taas üks kiindumuse märk.

„Tegemist on uskumatu tõestusega asjaolule, et koerad on „kaaperdanud“ inimestevahelise kiindumussuhte,“ selgitab Hare.

Jaapanis asuva Azabu ülikooli teadlased võtsid koertelt uriiniproove enne omanikuga kohtumist ning pool tundi pärast omanikuga suhtlemist ja leidsid, et paarides, kes veetsid enamuse aega üksteisele silma vaadates, nende koerte uriinis leidus suures koguses oksüdotsiini. See on hormoon, mida kutsutakse õnnehormooniks ning mille eritumine suureneb ka inimestevahelise kiindumuse tulemusel.

Kui koeraga tõtt vaatad, tundub, nagu kallistaks ta sind silmadega, väidab Duke’i ülikooli professor Brian Hare, kes on pikka aega koerte käitumist uurinud. Sellisel kallistusel on nii inimesele kui ka loomale väga sügav mõju.

Kui koer pidevalt su läheduses püsib, sinu najale toetub või sinu järel toast tuppa käib, siis on ta sinusse tõsiselt kiindunud. Mõnikord võib see lausa klammerdumiseks muutuda ning pole lihtne vahet teha, kas tegemist on positiivse kiindumuse või ebakindlusest tingitud lähedusvajadusega. Mõlemal juhul on koer sinu külge nagu kleebitud.

Koer magab sinuga koos

Koerad on karjaloomad, kes sageli sooja hoidmiseks öösel üksteisele kaissu poevad. Nii tunnevad nad end kaitstuna. Kui koer sulle kaissu poeb, on ta sind oma pereliikmeks tunnistanud.





Oled oma koera kaitseingel

„Paljuski sõltub inimese ja looma vaheline kiindumus sellest, kui palju turvatunnet nad üksteisele pakkuda suudavad ja kui palju nad hirmutavates olukordades üksteisele loota saavad,“ selgitab McMillan. „Kui koer otsib sinu lähedust äikesetormi ajal, autosõidul, loomakliinikut külastades või mõnes muus teda hirmutavas olukorras, on seegi temapoolne armastuse märk.“

Koer oskab sind "lugeda" ja reageerib otsekohe



Kui oled oma koeraga lähedane, suudab ta tõenäoliselt su tujusid tunnetada ja neile vastavalt reageerida. Paljud koerad saavad aru, kui inimene on närvis või ei tunne end hästi. Sellistel puhkudel pakuvad nad üldjuhul veel rohkem oma seltsi ja püüavad meie kõrval aega veeta. Nad võivad meie nägu ja käsi lakkuda või oma pea meie põlvele puhkama panna.

Koer haigutab koos sinuga



Kindlasti oled sa märganud, et kui üks inimene haigutab, siis teeb seda varsti ka mõni teine, kes temaga samas ruumis viibib. Haigutamine on nakkav. Selline asi on aga omane vaid vähestele liikidele ning inimese parim sõber on üks neist.

Teadlased on tuvastanud, et koerad ei hakka inimese järgi haigutama mitte üksnes siis, kui nad inimest haigutamas näevad, vaid ka siis, kui nad meie haigutamist kuulevad.

Seega, kui su koer sinu haigutuse peale haigutama hakkab, on teievaheline side tugev ning empaatiline.

Koer keskendub sinule



Pole väga ebaharilik, et koer paljude inimeste suhtes sõbralikkust üles näitab. Kuid see, et ta teiste suhtes sõbralik on ja neid armastab, ei tähenda, et ta sind kõige rohkem ei armastaks. Jälgi, kuidas su koer käitub, kui ruumis on palju inimesi. Kui tema tähelepanu on keskendunud sinule ning ta ignoreerib teisi seni, kuni sa tema juurde tagasi jõuad, võid kindel olla, et just sinul on tema südames eriline koht.

Koer andestab



„Kiindumuse osa on seegi, et koer andestab sulle asjad, mida sa talle tegid ning mis talle halvasti mõjusid. Näiteks tõstsid häält või elasid oma frustratsiooni tema peal välja, näiteks teda ignoreerides,“ viitab McMillan. „Andestamine on koera viis armastava suhte säilitamiseks.“

Kuid isegi siis, kui su koer kõiki neid märke kasutades kiindumust välja ei näita, ei tähenda see, et ta sind ei armasta. Samamoodi nagu mõned inimesed võivad sügavalt hoolida ilma, et nad seda välja näitaks, võivad seda teha ka koerad. Seega – ära aja nimekirjas näpuga järge! Koerad on koerad.

Kuidas aga sina koerale oma armastust välja näidata saad? Mängi ja jaluta temaga, anna talle mõned maistvad maiused või tore isetehtud mänguasi. Parim, mida sa teha saad, on ennast võimalikult palju avada ja tema jaoks aega leida, sest see on neile suurim ja kingitus.

Allikas: mnn.com