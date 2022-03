Esimest korda koeraomanikuks? 11 koeratõugu, kelle kasvatamisega isegi algaja hakkama saab

Oled juba pikemat aega mõelnud koera võtmisele, aga pelgad, et võid tema kasvatamisel midagi valesti teha? Need hirmud on mõistetavad, sest sa ju ei taha, et naabrid sind pidevalt haukuva sõbra pärast vihkama hakkaksid. Loomulikult on oluline treenida igat koera ja pelgalt nunnutamisega koera eeskujulikuks ei kasvata, kuid teeme valiku pisut lihtsamaks ja anname mõned soovitused, milliste tõugude kasvatamine on jõukohane ka algajale koeraomanikule.