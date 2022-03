Kolmest nädalast sai kolm kuud: Eesti tahab Ukrainast toodud varjupaigaloomad pikaks ajaks karantiini jätta

"Neil loomadel on lõplikuks taastumiseks ja heaoluks kindlasti vaja uutesse kodudesse liikuda. Nii saaksid nad uue eluga harjuma hakata, et sõjakoledustest taastuda. Ootamatult haigestunud Blacky on veel loomakliinikus, kus ta loomaarstide pilgu all head ravi saab," selgitas MTÜ juht Kristina Mering .

Nähtamatute Loomade ettepanek on, et loomad oleksid karantiinis 6 nädalat ehk 22. aprillini. "Nad on loomaarstide pilgu all, kelle sõnul on nad heas seisus. Jälgime karantiininõuded ja hoolitseme, et nad ei puutuks kokku teiste loomadega," kinnitas Mering. "Tegeleme ja töötame, et saada luba pakkuda lühemat karantiini."