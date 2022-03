Millest tuleb kassidel komme oma käppadega sõtkuda?

Kassidel on mitmeid huvitavaid kombeid. Üheks neist on käppadega sõtkumine, mida nad tihti voodis, diivanil või süles teevad. Nad hakkavad oma käppadega veidralt mudima nagu sõtkuks tainast. See on igale kassiomanikule tuttav vaatepilt, kuid miks nad seda teevad?