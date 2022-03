Kolm kuud haiglas veetnud Arnold vajab abi raviarvete tasumisel

Õnneks on Arnold praeguseks hea tervise juures ja ootab oma päriskodu hoiukodus, kus ta on ka pideva jälgimise all, et tal tervis jätkuvalt korras oleks. Nüüd on aga aeg maksta kiisu statsionaari ja vereanalüüside arved, mida kogunes kokku 1450 euro suuruses summas. Arnoldi väikese südame jaoks on see arve aga liiga suur koorem, mida kanda ning mille pärast muretseda, seega loodabki ta heade inimeste heldusele. Palun aita teda!