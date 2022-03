INTERVJUU | "See taastas meie usu inimestesse!" Ukrainast 15 looma ja 32 põgenikku Eestisse toonud vabatahtlikud räägivad teekonnast sõja piirile

Merit: Mina teadsin ka, et ma tahan kindlasti minna. Olen ka varasemalt mõelnud, et tahaks panustada mõnes pagulaslaagris, aga mul on pere, väikesed lapsed ja koer, ma ei saa päris sedasi ära minna. Seekord aga pidin lahenduse leidma! Lastele sellest rääkimine oli muidugi raske, ütlesin neile, et on üks keeruline olukord, kus inimesed võitlevad ja kuhu minagi loomi päästma lähen. Minu kuueaastane tõlgendas seda miskipärast nii, et ma sõidan Pärnusse...

Brigitta: Kui kogu sõjateema algas ja me Nähtamatutes Loomades sellele reageerima hakkasime, teadsin juba kohe, et tõenäoliselt me sinna piirile lähme ja et mina olen ka kindlasti minemas. Kui lõpuks pidi selle otsuse tegema, siis „jah" oligi kõige loogilisem vastus. Ei tulnud isegi ärevust, vaid teadmine, et peame seda tegema. Kui ma rääkisin lähedastele, siis olid nad alguses mures ja kartsid minu pärast, minu otsus šokeeris neid. Õnneks said nad üsna pea aru, kui oluline see ettevõtmine on ja elasid mulle kaasa.

Helena : Minul oli ka üpris kiire otsustamine. Kui see teema tõstatati, siis oli mul kohe tunne, et tahaksin kindlasti minna ja aidata. Kuigi mul olid endal eluplaanid nendeks päevadeks juba tehtud, otsustasin, et küll saab asjad ikkagi toimima. See missioon oli kõige olulisem, kõik muu tundus selle kõrval tühine ja paika loksutatav. Elu saab ootele panna! Kuna probleem oli ja on siiani väga suur, tahtsin päriselt käed külge panna, sest ilmselgelt kõiki loomi aidata ei saa. Tundsin ennast enesekindlalt ka seetõttu, et minek oli nii tugeva tiimiga.

Mari-Liis: Minu jaoks oli see väga ilmselge otsus. Kui me seda teemat veel enne ühegi otsuse tegemist esimest korda koosolekul puudutasime, rääkisin juba oma elukaaslasega, et võib tekkida võimalus Poola minna. Nii et kui päästeoperatsiooni teema hakkas selgemaid piire võtma, siis ma lihtsalt ütlesingi jah. Paar päeva enne minekut helistasin ka emale ja õele, et nad saaksid selle mõttega harjuda. Üheltki poolt ei olnud vastupanu, pigem oldi minu üle väga uhke.

Helena: Me ei löönud kartma ega kahelnud oma otsustes. Mõtlesime, et küll me saame asjad toimima. Ja saimegi.

Helena: Julgus ja eesmärgikindlus. Meil oli kogu aeg eesmärk silme ees, mis sest, et tee peal tuli erinevaid komplikatsioone ette, meie läksime julgelt edasi. Samuti oli meil üldplaan paigas ja kõikvõimalikud stsenaariumid läbi mõeldud. Ka see stsenaarium, et plaanid ei tööta. Ja tänu sellele ületasime me lõpuks kõik suuremad raskused.

See päästeaktsioon organiseeriti vaid mõne päevaga. Mis te arvate, mis oli see võti, tänu millele see kõik õnnestus?

Mari-Liis : Positiivse poole pealt oli see päästeoperatsioon minu jaoks äärmiselt võimestav. Me elame tegelikult ikka ülimalt mugavat ja turvalist elu ja nüüd olla sellises olukorras, kus pead oma võimeid pea maksimaalselt kasutama, on väga äge. Ma usaldan ennast nüüd palju rohkem ja tean, et saan sellises olukorras hakkama. See tekitab tänulikkust - meie elu siin on nii lihtne!

Helena: Ma läksin selle operatsiooni ajal mingisugusesse ellujäämise režiimi, mida saatsid eesmärgid, mida oli vaja aktiivselt täita. Sellises pingerohkes olukorras, kus toimub palju korraga ja palju on vaja teha, lähevad sinu enda mõtted, vajadused ja ego nulltasandile. Seda oli huvitav kogeda. Vahepeal mõtlesin muidugi, et mul on nii ebamugav olla, aga siis tulin reaalsusesse tagasi ja sain aru, et see ei ole praegu oluline. See on kogemus, mis tuleb elus teisteski olukordades kasuks.

Mari-Liis: Ma kartsin, et on psühholoogiliselt raskem ja et tunnen palju emotsioone, kui näeme neid inimesi ja loomi seal piiri peal. Üllatavalt ei olnudki nii raske. Samas pole ma mitte kunagi varem sellise pinge all olnud - ärkasin hommikul üles ja olin eelmisest päevast ikka veel stressis. Kuna ma valmistusin vaimselt väga palju selleks teekonnaks, siis psühholoogiliselt seal kohal olla ei olnudki lõpuks nii ületamatu. Pigem oli fookus praktiliste asjade lahendamisel. Nagu Merit ka ütles, on raske tavarütmi tagasi saada. Tunnen, et mul on nüüd juba parem, aga lõivu tuli siiski maksta.

Merit : Need viis päeva, mil me teel olime, olid nii intensiivsed ja sealt on raske tagasi „koju" tulla. Ja ega kodus pole ka aeglane tempo olnud, sest kõik need samad teemad, loomade karantiiniga tegelemine (päästetud 15 looma suunati Põllumajandus ja -Toiduameti nõudel Võrumaale karantiini - toim.) ja muu on endiselt väga stressirohke. Kui on pikalt nii pingeline ja intensiivne, siis on ümberlülitumine minu jaoks keeruline.

Merit: Me mõtleme ikka, et neil on kõik hästi, kes pääsevad üle piiri Ukrainast välja. Neil on küll meeletult raske, nad peavad hakkama oma elu uuesti üles ehitama, aga nende eest juba hoolitsetakse ja neid aidatakse. Aga kui mõeldagi nüüd näiteks selle rekajuhi peale, siis ta ei kavatsenudki minna põgenike keskusesse või lasta end kusagile teise riiki viia. Ta tahtis lihtsalt koju minna ja ta ei saanud oma kaupa sedasi maha jätta. Tal polnud mingit plaani, elas oma rekas, kütus oli otsas, öösel külmetas, raha ei kesta ju ka igavesti. Tal polnud õrna aimugi, mida teha ja selliseid inimesi on väga palju. Ühes teises bensiinijaamas üritas üks mees meie bussi tulla ja me ei saanudki lõpuni teada, mida või kuhu ta tahtis. Ilmselt ei tahtnud ta sõtta minna, oli Ukrainast põgenenud ja ei teadnud, mis edasi.

Brigitta: Muidugi oli väga palju eredaid hetki, nii positiivseid kui negatiivseid. Üks moment andis tugevalt edasi seda, mis Ukrainas tegelikult toimub: olime 24 tundi bussiga piiri ääres bensiinijaamas parkinud. Seal oli üks rekajuht, kes oli juba nädal aega oma Ukraina rekaga piiri ääres seisnud, sest kui sõda algas, jõudis ta piirile ja ei pääsenud enam Ukrainasse. Ta ei teadnud, mida edasi teha, ta lihtsalt ootas oma kaubaga bensiinijaamas. Ta küsis meie bussijuhtidelt abi ja süüa ning see pani aru saama, mida see olukord inimeste jaoks tähendab. Me oleme sõjale nii lähedal, inimesed on segaduses ja kannatavad. Me andsime talle süüa ja juua, mida ka sõpradega jagada. See oli õudne, nad võivad siiani seal bensiinijaamas olla...

Mari-Liis : Mind üllatas, et olen ikkagi tiimimängija. Olen varem alati pidanud ennast üksikuks hundiks ja iseseisvaks tegutsejaks, aga see ümberlülitumine ei olnud minu jaoks üldse keeruline, eriti kui minu kõrval oli nii võimas tiim. Samuti üllatas see, et sain teiste inimeste raskete tunnetega kergelt hakkama - kui kellelgi oli halb tunne, ei olnud mul keeruline talle tuge pakkuda. Seda on edaspidi tore teada.

Suhtlesime kiiresti erinevate piiriäärsete varjupaikadega ja leidsime ühe, mis oli valmis üheksa kassi vastu võtma. Tingimus oli, et meie võtame omakorda endaga kaasa seal olevad koerad, et kassidele ja teistele saabuvatele loomadele ruumi teha, sest piiriäärsed varjupaigad olid sõja tõttu meeletult ülekoormatud. Selle logistika õnnestumine oli suur kergendus. Need üheksa kassi kolivad Poolast edasi Pariisi ja saavad loodetavasti uhke prantsuse elu peale!

Veel oli emotsionaalselt väga keeruline olukord, kui Ukrainast taheti meile anda mitmeid kasse. Me teadsime, et me ei saa kasse Eestisse tuua, sest kassidega on keeruline nii pikka teekonda tagasi Eestisse läbida ja samuti ei oleks me saanud neile vajalikke karantiinitingimusi pakkuda.

Teine eriline hetk oli siis, kui viisime suurema osa inimestest sadamasse (enamus Nähtamatute Loomade bussiga Eestisse tulnud põgenikest suundus edasi Soome - toim.). Me aitasime neil terminali asju tassida, ma läksin ühe naise juurde, kellel oli neli suurt kotti, ja pakkusin talle abi. Naine keeldus ja palus mul hoopis tema lapsel käest kinni võtta. See umbes 3-4-aastane laps võttiski mul käest kinni ja nii me läksimegi - paremas käes oli laps, vasakusse võtsin ikkagi need kaks kompsu ja jalutasime sedasi koos piletijärjekorda. Kui olin asjad maha pannud, haaras laps mul jalgade ümbert kinni ja kallistas mind kõvasti. Ma võtsin ta sülle, et teda veel kõvemini kallistada. See oli nii armas ja samas nii traagiline...

Mari-Liis: Üks väga ülev hetk, mis mul sellest päästeoperatsioonist meelde jääb, on see, kui me olime viimase päeva hommikul hotellis kõik ühes toas koos ja saime aru, et me saamegi täna peale võtta need koerad ja sõjapõgenikud. Kui meil see teadmine kohale jõudis ja vajalikud detailid paika said, sündis meie vahel midagi kirjeldamatut. Me seisime ringis, kallistasime ja pisardasime. See oli tugevalt laetud ja äärmiselt ilus hetk meie vahel.

Teie vastustest tuli selgelt esile, et esimesel kohal olid emotsioonid, mis olid seotud inimestega ja on ka ootuspärane. Samas on ilmselt loomade perspektiiv sõja olukorras praegusel sajandil rohkem päevakorras, kui on üldse kunagi eelmiste sõdade ajal olnud. Kuidas vaatate sõjale ja selle tagajärgedele just läbi loomakaitse pilgu?

Helena: Positiivne on see, et inimesed teevad nii palju kui võimalik, et koduloomi endaga kaasa võtta. On nii palju videoid ja fotosid sellest, kuidas pigem jäetakse oma maine vara maha, aga koduloom võetakse kaasa. Samas ei ole paljudel see siiski võimalik olnud, näiteks kui peabki sõtta minema, siis pole looma kusagile jätta. Jah, saab looma varjupaika viia, lootuses, et seal on ruumi, et nende eest hoolitsetakse ja et saad kunagi selle loomaga veel kokku.

Aga jällegi pole paljud loomad ikkagi varjupaikadesse jõudnud, nad on tänavatel, nad on jäetud pappkastides rongipeatustesse. Lisaks meile on hästi palju vabatahtlikke, kes lähevad Poolast ja teistest riikidest Ukrainasse, et kaubikutega loomi ära tuua. See taastab minu usku inimestesse. Tegelikult hoolitakse loomadest väga palju.