VIDEO | Aleksei Turovski ekskursioonil said ka lemmikloomad oma hingeelu kohta rohkem teada

Kuidas rääkida lindude ja loomade keeles ning seda mõista? Milliste oskuste eest on inimesed tänu võlgu huntidele ja nende järeltulijatele - koertele? Kas lemmik ja peremees on tõepoolest sarnast nägu? Kust on pärit inimlastele tehtav pai - ikka loomariigist. Aleksei Turovskil jagus vastuseid kõigile inimese ja looma kooselu puudutavatele küsimustele.