"Ta muutus täiesti apaatseks!" Kassi kehast leiti 7 õhupüssi kuuli

Tavapärase röntgeni käigus selgus, et kiisut on lausa 7 korda õhupüssist tulistatud. Selline uudis võttis abistajad täiesti sõnatuks. Vaene loomake pidi ei tea kui kaua seda valu kannatama ja keegi ei saanud isegi aru, et midagi sellist temaga oli juhtunud. See lugu on ka ka ehe näide sellest, miks ei ole hea mõte oma kiisudel lasta omapäi ringi jalutada.

Mallows veetis mitmed päevad kliinikus arstide valvsa pilgu all ja sai ka põgusalt hoiukodusse tagasi, et oodata oma operatsiooni. Möödunud nädalal see ka toimus ja kuulid eemaldati.

Kiisu arve läks koos statsionaari ja operatsiooniga maksma meile 1000 eurot.

"Me ei saanud Mallowsile öelda, et me ei aita, sest meil pole raha. Ta vajas seda abi ja selle ka ta sai. Meie olukord ei ole aga kiita, supleme endiselt võlgades," tõdeb MTÜ ja palub abi. Annetusi saab teha: