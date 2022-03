ILSE BLOGI | Lontis kõrvade ja kõverate jalgadega kultuurihuviline daam otsib kaaslast, kellega näitustel käia

Kõik see panebki mind endalt küsima (või vabandusi otsima?), kas me peaks Ilsest tegema näitusekoera? Seekord siis jutt koertenäitustest. Tema suguvõsa ja kogu ülejäänud kennel on erinevatel võistlustel kõrgesti auhinnatud, mistõttu kasvataja on mitmel korral küsinud, millised on meie plaanid. Häda on seekord minus, mitte Ilses - päev läbi samas kohas passimist selleks, et tõrksa taksiga (ega teda ennast ju see rosett ei huvita, ikka ülejäänud koerad) selleks, et korraks ringi minna, sirge rühiga seista ja heal juhul karikake kätte saada, muudab rahutuks ja närviliseks.