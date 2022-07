Et ta elaks kauem ja tervemalt: kuidas oma lemmiku eluiga pikendada?

Inimestega sarnaselt on lemmikloomadele omapärased nii tõsisemad haigesed kui väiksemad tervisemured. Erinevalt inimestest ei oska aga lemmikloomad rääkida oma valust või ebamugavustundest. Seega on alati mõistlikum panustada haiguste ennetamisse kui nende tagajärgedega tegelemisse.

Välisparasiidid nagu kirbud, puugid, lestad ja täid on ohtlikud nii loomadele kui inimestele, kuna mõned neist kannavad edasi raskeid haigusi põhjustavaid patogeene. Kuna osa välisparasiite on aktiivsed aastaringselt, tuleks parasiiditõrjet teha regulaarselt. Parasiiditõrje on vajalik nii kassidele kui ka koertele, kuid oluline on teada, et neile tuleks kasutada erinevaid preparaate - koertele sobivad parasiidivastased ravimid on kassidele lausa eluohtlikud.