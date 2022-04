Kas teadsid, kuidas neid koheldakse? 5 õõvastavat fakti härjavõitlusest

1.Looma silmad hõõrutakse enne areenile minekut kokku vaseliiniga, et tema nägemist hägustada.

3.Suguelundite vahele topitakse nõel, et teda ärritada

4.Jalgu määritakse söövitava ainega, et tasakaalu pidamine võimalikult keeruliseks teha.

5.Areenile joostes arvab härg, et ta on viimaks vabastatud. Halvim on aga alles ees.