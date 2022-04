Puukidest ja parasiitidest saab jagu ka looduslike vahenditega

Teadagi, et peaaegu kõik kutsikad on sündinud mingisuguste soolestiku parasiitidega, mille nad oma emalt saavad- juba imetades. Minu mõlemad kutsikad, kes mul olnud on, on mõned päevad peale koju saabumist jõudnud usside tõttu tilgutite alla.

Ei meie kodu pole nii räpane, kui seda arvasid. Ent kust need ussid siis tulid? Võin öelda, et ma pole olnud sugugi mitte ka ainuke, kellega nii on juhtunud. Miks tuntud kennelitest kutsikad koos ussidega tulid? Ei oska öelda ja hetkel ei ole ka oluline. Selge on see, et usside pidu aktiveerus veelgi stressi pärast ja see juhtub nagunii. Küsimus on, kui palju ja mis sina saad teha, et kutsika keha aidata ja kas need ussirohud on siis sinna kehasse üldse jõudnud varasemalt või ei.

Nagu eelnevalt mainitud, siis võivad parasiidid lisanduda emapiimaga, samuti võivad koerad parasiite saada kõikvõimalikest kohtadest läbi kogu oma elu - nuusutades teiste väljaheiteid või kohtudes võõraste koertega. Koertel, kes käivad tihti koertepargis või puutuvad tihedalt kokku teiste loomadega, on suurem tõenäosus ka nakatuda.

Samuti võivad erinevaid parasiitide vorme edasi kanda kirbud, puugid ja sääsed. Seega vati sees me koeri hoida ei saa ja ei peagi, küll aga saame nende soolestikku toetada eeterlike õlide seguga, mis aitab vähendada parasiite. Ega neid ussipoisse alati ei näe.

Parasiitidega nakatunud koer ei pruugi alati kannatada usside olemasolul kõhulahtisust või oksendamist. Seega, enne loomaarsti juures testimist täpselt ei pruugigi teada, mis tema sees toimub. Parasiitide vorme on mitmeid ja paljud ussirohud kõiki vorme ei ravi. Sellepärast on hea, kui ussikuuride kõrval on abiks looduslik eeterlike õlide segu, mis soolestikku toetab ja usse ennetada aitab. Nuusutamine on elu koerte jaoks. Nende elustiili saame kõrvalt lihtsalt looduslikul moel turgutada - puhtalt ja looduslikult.