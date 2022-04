"Teda oli toidetud ainult pudru ja juustuga!" Kasahstanis sündinud kiskjaline sai Eestis luksusliku elu peale

"Looma menüü võrdus inimese menüüga. Kaslase toidulaud koosnes pudrust, juustust, juur- ja köögiviljadest. Kõik see aga keeras tema seedimise peapeale, sest tema menüü peaks koosnema vaid toortoidust," selgitas hübriidkassi adopteerinud Eino Roosioks, kellel selle loomaliigiga juba kogemus on.

Servali ja bengali kassi ristand on loomult kiskja. See sai saatuslikuks ka tema eelmises kodus - pärast Kasahstani elas ta vahepeal ka Ida-Virumaal. "Tore soliidses eas naine ei suutnud temaga oma vanuse tõttu enam tegeleda, sest kaslasel pole kõige kergem iseloom ning ta kippus oma küüsi ja kihvu perenaise peal kasutama," selgitas Eino.

Temagi juures on suurel kiisul veel kohanemisraskusi. "Hetkel veel kardab, tahab pai saada, siis kargab kintsu kinni," kirjeldas ta. "Aga uus koht, uued lõhnad - see on loomulik käitumine."