Maole otsa peale teinud hiired ja nende järglased otsivad kodusid

Maole toiduks ostetud hiired otsustasid oma elu eest võidelda ja tapsid oma vaenlase. Lugu jõudis MTÜ Neli Käppa kõrvu, kes pöördus ELSi vabatahtliku poole, palvega leida närilistele kodud. Nii tuli nende hoole alla neli hiirt: Lumi, Rahe, Säde ja Priit.

Hoiukoju jõudes selgus, et kolm emast hiirt olid tiined ja nii sündis 18 pojukest, kes otsivad endale nüüd uusi peresid. Hiirepojad on valmis koju minema alates neljapäevast, kui sündimisest on möödunud 21 päeva.

Hiired on sotsiaalsed loomad ja neile meeldib elada koos liigikaaslastega. Kui emasloomad saavad mitmekesi koos elades läbi, siis isaste hiirte puhul on oht, et närilised lähevad omavahel kaklema. Kindlasti ei tohi ühes puuris pidada emaseid ja isaseid hiiri.

Lumi, Rahe, Säde ja Priit soovivad jätta hirmuäratava kogemuse ja lapsevanema päevad seljataha ning alustada uut elu. Loomaarsti külastades jätsid nad PetCity kollektiivile väga positiivse mulje: "Meie naiskollektiiv oli vahvatest tegelastest vaimustuses. Isane hiireke on päris sotsiaalne - turnis julgelt inimese peal ning leidis, et taskus on täitsa hea põõnata!"

Hiirepoegadele otsitakse ka duna-tüüp puure või selliseid, mille võrede vahe on kuni 0,5 cm. Kui saad puuri annetada või laenuks anda, siis võta ühendust hiirte hoiukodu Annabel Laasiga. Hoiukodu asub Tallinnas.

Kui tundsid ära enda uue pereliikme, siis täida loomasoovija küsimustik SIIN Kui soovid hiiri toetada kuni uue kodu leidmiseni, siis võid kanda sobiva annetuse Eesti Loomakaitse Seltsi kontole selgitusega "Hiirepojad":

LHV Pank - EE977700771001365439

SEB - EE791010002019856000

Swedbank - EE332200221041248998

Luminor - EE541700017003583931