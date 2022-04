Loomad kui disainerid - kuidas mõjutab loomariigi evolutsioon tuleviku tehnoloogiat?

11. aprillil alustab kanalil Viasat Nature uus sari „Arengulugu". See on maagiline ja visuaalselt kütkestav teekond loomade maailma, et näidata, kuidas fauna on arenenud ja kohanenud väljakutsetega. See areng ei mõjuta ainult nende, vaid ka meie maailma ning vaatleme, kuidas see võib pakkuda lahendusi praegustele ja tulevastele probleemidele. Selles artiklis tutvustame loomariigist inspireeritud avastusi.

Kaelkirjakud võivad aidata kosmonautide skafandreid revolutsiooniliselt muuta

Täiskasvanud kaelkirjaku kael on pikem kui kaks meetrit. Selleks et verd nii kõrgele pumbata, on vaja tohutut südant, täpsemalt nelikümmend korda suuremat kui inimese oma. Aga mis juhtub, kui kaelkirjak kallutab pead alla? Võiks eeldada, et pähe voolab sellisel juhul nii palju verd, et see plahvatab, kuid see maailma kõrgeim loom on õppinud trotsima gravitatsiooni. Kaelkirjak kasutab lihaseid ja spetsiaalseid klappe, et reguleerida verevoolu kehas. Pead tõstes kitsenevad tugevdatud seinaga arterid keha alumistes piirkondades, et veri ei koguneks ühte kohta, vaid voolaks pea suunas, ja pead langetades tõmbuvad kaelalihased kokku, et takistada vere pähe tulvamist.

Üks meeskond arendab praegu astronautidele ja reaktiivlennukipilootidele sarnaselt toimivaid rõivaid. Astronauti võib mõjutada kosmoselaeva õhkutõusul Maa omaga võrreldes kümnekordne gravitatsioon ja kui tema ajust ei saaks voolata läbi piisavalt verd, võiks ta minestada või isegi surra. Need rõivad jäljendaksid kaelkirjaku keha toimimist, suurendades teatud kehaosades õigel ajal ja õigel määral survet, et ennetada häireid verevoolus ja tagada, et aju saab jätkuvalt piisavalt verd - isegi 9-11 G korral. See võib reformida fundamentaalselt kosmosereise.

Delfiinide „kõne" võib aidata ennustada tsunamisid