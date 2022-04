Teeme selgeks: millal on õige aeg alustada kutsika õpetamist?

Üks levinumaid müüte on see, et kutsikas peab jõudma kindlasse vanusesse, et teda kasvatama ja treenima saaks hakata. See on ohtlik eelarvamus, sest aastane koer, kes käsklustele ei allu, võib juba osutuda probleemiks. Ka mööbli närimine ja muude asjade hävitamine on märk, et koer ei kuula sõna.