Kes armastaks Putinit: kas nimi rikub meest? Aga koera?

"Putin on puhastverd saarlane, kuueaastane. Sai kodus viinanina käest tappa. Jooksis ära, aga kuhu sul ikka minna on - tühi kõht ajas koju tagasi. Lõpuks peremees suri ja Putin ajas mitu kuud oma koeraasju üksi," iseloomustab MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg, kes koera Saaremaalt ära tõi ja kelle hoole all koer umbes poolteist kuud on olnud.

Tema sõnul on varasemalt ilmselgelt väärkoheldud koer üliarg ja tahab veel kõvasti sotsialiseerumist. "Ta on alles viimasel paaril päeval silitada lasknud ja see, et ta täna hommikul tuli voodisse minu juurde, oli suur ime," tõdeb ta.

Vahepeal pääses Putin ka Kilingi-Nõmme vahele jooksu. Irmeli kahtlustab, et kellegi kuri käsi oli koera puuri tahtlikult avanud.

"Paanikas mandrirahvas palus juba idamaadest asüüli, hirm verd täis valgunud silmadega Putini ees oli kohutav," ironiseerib ta pooleteise kuu jooksul juhtunut meenutades. "Kõige hirmsam roim, mille ta korda saatis, oli kassi söögikausi vargus. Seda õudu jagus pea nädalaks. Lõpuks MTÜ Aita Mind Koju perenaine kääris käised ja asus võitlusse kurjamiga. Püstitas metallist püünise, et ehk hirmuvalitseja langeb lõksu. Neljandal päeval pärast esimest vaba valitseja sammu mandril oli ka salakaval püünis kinni kukkunud. Aga metsal on silmad, tuli desertöör, lõhkus puuri ja lasi Putini uuesti vabadusse. Lõplikult lõppes Putini mandri vallutamine kuuendal päeval pärast mandrile tungimist. Nüüd tegeleb varjupaiga perenaine Putini ajupesu ja rehalibitatsiooniga."



Putini käitumisprobleemide kõrval on probleemiks tema nimi - kui Irmeli koera kohta sotsiaalmeedias mõne postituse avaldab, järgneb kriitikalaviin: nimi tuleb ära vahetada, see solvab nii koera kui ühiskonda.

Paraku on Putin oma nime juba kuus aastat kandnud ning see on ainus viis, mille kaudu Irmeli hirmunud koeraga kontakti saab. "Tulevastele kutsikatele panen nimeks Lenin, Stalin, Nikita ja Hitler," ei hoia ta pahameelt tagasi. "Võtku need sõimajad endale üks katkise psüühikaga koer ja kutsugu teda või Madonnaks!"