FOTOD | Julge orav ei lasknud end pildistamisest häirida

Viljandimaal asuvasse koduhoovi sattus täna orav, kes oli tulnud lindudest ülejäänud päevalilleseemneid nosima. Orav osutus lausa nii julgeks, et pildistamine teda ei häirinud ja nosis oma sööki aga edasi.

Oravat võib nimetada eriti julgeks ka seetõttu, et isegi rääkimine teda ei häirinud. "Sai korduvalt öeldud, et vaata kaamera poole, mida ta mitmeid kordi ka tegi. Ju ta oli söömisse nii süvenenud ja ümbritsev teda ei häirinud," rääkis fotograaf. Ta oletas, et oli oravast umbes viie meetri kaugusel.