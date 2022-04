Tere tulemast, uus äss! Teenistuskoerte perega liitunud kutsikas hakkab õppima kuulsa Sharky käpa all

Esmaspäeval liitus prefektuuri perega 2,5-kuune Belgia lambakoer, kelle omanikuks sai koerajuht Julia. Passis on neljajalgse nimeks märgitud Ursus, kuid Julia veel mõtleb, kas ka tulevikus hakkab teda kutsuma sama nimega või mitte.

Lisaks uuele kutsikale on Julial veel pika staažiga Sharky, kes on edaspidi suureks eeskujuks väiksemale. Julia iseloomustab kutsikat väga asjalikuna, uudishimulikuna ja nende läbisaamine Sharkyga on suurepärane.