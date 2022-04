Kunstnik toob farmiloomade kannatused publiku ette

2019. aastal Eestist Austraaliasse kolides tuli Karoliina Kasel viisa pikendamiseks töötada 88 päeva spetsiifilises sektoris - piimafarmis. Selleks ajaks oli ta eetilistel põhjustel juba lahti öelnud liha tarbimisest ja uskus, et piima tootmine pole võrreldav liha tootmisega. Kuid selgus, et ta polnud eesootavaks valmis.

Kase: "Kolme kuu jooksul farmis töötades sain aru, et loomade väärkohtlemine on piimatööstuse paratamatu osa. Emaseid loomi tiinestatakse pea iga-aasta, et lehmad võimalikult palju piima toodaksid. Kuna vasikatele mõeldud piim kogutakse inimeste jaoks, siis vastsündinud loomad võetakse emade juurest ära vahetult pärast sündi. Lehmvasikad kasvatatakse üles piima tootmiseks. Kuna pullvasikad on piimatööstusele tarbetud, siis enamik neist saadetakse tapamajja kahenädalaselt. Kuigi lehmad võivad elada kahekümneaastaseks, siis piimatööstuses hukatakse enamik loomi kuueaastaselt. Minu kogemused sel töökohal ei piirdunud piimafarmi tavapraktikaga. Nägin loomade hooletusse jätmist ja tahtlikku väärkohtlemist - haigete veiste mitteravimist ja loomadele füüsiliselt haigettegemist."

Kuigi fotograafi esmane reaktsioon pärast esimest tööpäeva oli farmist lahkuda, otsustas ta jääda, et dokumenteerida sealset olukorda. Kuraator Annika Haas: "Karoliina Kase toob näitusel välja suurfarmide varjatud pahupoole, millest tavainimesel pole aimugi. Tema fotod on visuaalselt mõjusad ja esteetilised, kuid nende sisu põrkab selle esteetikaga nõnda, et vaataja saab silmade vahele tugeva emotsionaalse otsetabamuse. Kuigi kunstniku loodud seeria põhifookus on loomadel, lahkab Kase keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikke probleeme üldisemalt, pannes publiku mõtlema oma tarbimisharjumustele."