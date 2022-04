Sardiinia üleujutustest päästetud Nina otsib oma igavest kodu

Koerad elasid Sardiinias kohutavates tingimustes – üleujutuste tõttu oli kogu nende elamisala vee all. Koertele söögi andmiseks tuli nende toidukausid liimida surfilaua külge. “Kuna Sardiinias on väga palju kodutuid loomi, siis on neile uute kodude leidmine väga pikaajaline ja praktiliselt võimatu protsess. Mõnel sealsel loomasõbral on õu kodutuid loomi täis, sest ametivõimud ei võta hulkuvate loomade osas midagi ette,” sõnas ELS otseabistamisejuht Elis Järvsoo.

Seitsmest koerast otsib kodu veel Nina. Nina on umbes 1-aastane koeratüdruk, kes on varasemalt elanud õuekoera elu koos oma õdede-vendadega, kuid üllatavalt kiiresti harjunud täiesti uue eluga. Esmasel tutvumisel on Nina tagasihoidlik ning pisut arg, kuid siiski inimestest huvitatud.

Preilile kohaselt on ta rahulik ja tasakaalukas, kuid siiski esineb tal ettearvamatuid mängutuure. Ta on selgeks õppinud rihmas jalutamise. Reeglina ei tee Nina teistest koertest mööda jalutades välja, mõnikord vaatab rahulikult, aga ei haugu ega tiri. Lähemal tutvumisel on ta esialgu ebakindel, kuid 10 minutit kõrvuti jalutamist ja siis võib mäng alata.

Hoolimata sellest, et varasemas elus ei ole kokkupuudet inimestega palju olnud, armastab ta väga kaisutamist ja lähedust. Hoiukoju saabudes oli koerakesel väga suur üksindusahastus. Hoiukodu nägi palju vaeva koera treenimisel. “Nüüdseks ta vahepeal haugub igavusest, kuid sellist saba jalge vahel paanikas ringi jooksmist ning ulgumist ei ole,” sõnas Nina hoiukodu.

Uus kodu võiks olla kinnise aiaga eramaja. Väga hästi sobiks, kui kodus on ees teine sõbralik koer, kuna Nina on varasema elu veetnud koertekarjas. Nina vajab uue perega harjumist ning enne, kui saad kindel olla, et koer sinuga lepib, võiks käia temaga mitmel korral tutvumas.

Lisainfo saamiseks võib ühendust võtta hoiukoduga helistades 53454081 või kirjutades meritrahnik@gmail.com.