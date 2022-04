Surmasüsti asemel ratastele: selgroomurruga Richi norib kibedale minevikule vaatamata pai

"Koer ei lähe nurka istuma ja surmani mõtlema: miks just minuga see nii juhtus, miks just mina jäin invaliidiks? Ta ei ole masenduses, ta elab elu nii nagu kaardid kätte jagati," ütleb MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg rääkides Richist, keda mitmed inimesed tal eutaneerida on soovitanud.