VIDEO | Tallinna kesklinna eksis kummaline külaline

Teiste hulgas oli looma visiidile peale sattunud ka poliitik Sven Mikser , kes samuti oma Facebooki kontol vahejuhtumit jagas. Kommentaarides naljatletakse küll selle üle, kas kobras tahtis Tallinna ööeluga tutvuda ja klubides käia või on tegu Keskerakonna eksinud valijaga, kuid tegelikult pole linn poolveelise eluviisiga närilisele kaugeltki sobiv keskkond. Pealegi ei oska ta elava liiklusega kohtades hakkama saada.

Paari päeva eest saabus teade linna eksinud loomast ka Eesti metsloomaühingule, kuid siis ei õnnestunud teda tabada. Kas tegemist on sama loomaga või on neid pealinnas liikvel veelgi, pole praegu teada.

Ühingu juhatuse liikme Virge Võsujala sõnul on kobraste tuurid linna igakevadine mure – enamasti on tegemist noorte loomadega. "Pojad on rumalad ja eksivad ära. Möödunud aastal käis üks meeletult pika vahemaa läbi," selgitas ta.