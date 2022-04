ILSE BLOGI | Mida koerad Delfis kommenteerivad?

Ses osas on kaks tippaega: kui lumi maha tuleb ja kui see ära sulab, kuna siis on värsket lõhnamaterjali rohkesti. Ei mingit hapukurgihooaega ja tule-eile-meile uudiseid!

Kosilasi meil küll väga loota ei ole, sest taks on oma torni aheldatud nagu Rapunzel. Eile tegi ta siiski esmakordselt elus proovi, ega terrassivärav juhtumisi riivist lahti pole unustatud? See võimaldaks ehk laia maailma näha (ja koju maani rippuva kõhuga naaseda). Aga jääb ära, riiv ja värav peavad, isegi tagumikku välja pista ega end alt läbi kaevata - see viimane tegu oleks šarmantselt taksilik - ei õnnestu.

Kuna minu lõhnataju on veidi teistsugune - tõsi, paratamatult tunnen sedagi, et indlev koer ei lõhna alati just kõige paremini - jään kahjuks vastuse võlgu, milliseid tutvumiskuulutusi Ilse endast maha jätab. Igal juhul on ta nüüd üsna aktiivne ja vajadusel ka mehe eest väljas, sest on hakanud miskipärast pissimisel jalga tõstma. On see soolise identiteedi kriis või feministlik protest (miks mina pean veritsema, kui isastel sellist probleemi pole?!), teab ta ainult ise. Igal juhul käib tema kommentaaride alla klausel: ainult registeeritud kasutajatele. Neid praegu veel pole.