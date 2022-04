Maailma noorim loomapäästja - beebi sünd päästis kaks koera hukust

Möödunud nädalavahetus tõi Loomapäästegrupile murekirja, milles üks noor naine oma õe koerale meeleheitlikult kodu otsis. "Õeraas oli viimase vindi peal rase, just mehest lahku läinud ja korterisse kolinud. Noore, 3-aastase absoluutselt kasvatamatu Roofiga ta hakkama ei saanud ning ainsa võimaliku lahendusena nägi eutanaasiat. Endal tal autot polnud ja paluski siis õel koera viimane teekond ära korraldada. Tüli oli suur ja õde keeldus, kuid üks sõbranna lubas selle tühiasja korda ajada," kirjutab Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner Loomaveebis.

Ootamatult sekkus mängu maailma kõige väiksem loomapäästja, kes otsustas just sel traagilisel hetkel sündima hakata. Enam polnud aega koera tappa ja ruttu-ruttu oli vaja haiglasse saada. Selge oli ka see, et Roofi peab selleks ajaks uue elamise leidma, kui noor emme koos titaga koju saabub.