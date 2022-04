"Ma lihtsalt istusin Lotte juures, nutsin ja ütlesin, et ei oska teda aidata!" Nooruke tänavakass palus poegimisel inimese abi

"Kogemus kassipoeg Lottega oli selline, mis viis nii hinge välja kui ka tampis südamel," tunnistab MTÜ Paikass vabatahtlik Virge Piisner, kelle hoole all Lotte pojad ilmale tõi. "Õhtul toimetasime kassitoas remondiasjus veel hilja ning siis hakkas tal sünnitegevus pihta. Ta otsis kohutavalt tuge ja tahtis, et inimene oleks kõrval."

Vabatahtlikud jälgisid kassi aeg-ajalt ning üks poeg hakkas lootekotiga väljuma, ent ligi poole tunni jooksul pääses ta vaid pooleldi välja. "Lotte aina pressis ja pressis - mitte midagi ei muutunud. Oli selge, et ta ei saa selle poegimisega ise hakkama."

Esmalt helistati koostööpartneritele Jüripoja kliinikust, kuid seal oli tööpäev juba lõppenud. "Hakkasin valima Tartu kliiniku numbrit, kui vaatasin, et beebi pea on väljas ja lootekott juba katki. Tuli kiiresti tegutseda ning selge oli see, et kaugele kliinikusse minemisel ei ole kasutegurit, sest ta vajab abi kohe," kirjeldab Virge.

Õnnetuseks on MTÜ asukohast Paides kõigisse ööpäevaringselt töötavatesse kliinikutesse vähemalt tunniajane sõit. Seda aega abistajatel enam ei olnud.

"Panime vabatahtlikega kummikindad kätte ning aitasime, kuidas oskasime. Masseerisime teda, olime pressimisel toeks ning saime nii kaugele, et beebi esikäpad saime välja ning siis tõmbasin vaikselt beebi välja," räägib Virge. "Kuna Lotte ei olnud selles seisus, et kõige kõrvalt sellest beebist välja teha, oli selge, et ta on vaja kokku pakkida ning tuua hoiukodusse, kus paar päeva tagasi poegis teine emakass Iti - et saaks pojad panna Iti juurde, kuniks Lotte on poegimise lõpetanud."

Poegiv Lotte toimetati seega hoiukoju, kus Iti tema äsjasündinu soojalt vastu võttis ja rõõmuga hoolitsema hakkas. Lottele seati poegimiseks valmis privaatne hoiupuur.