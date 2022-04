VIDEO | Kui tuleb olla inimesele silmade eest: kes sobib vaegnägijale juhtkoeraks?

2. Juhtkoer tunneb elementaarseid liikluseeskirju: ta teab, mis on sebra, millisel teepoolel kõndida ja millal teed ületada. Samuti on talle tuttavad käsud „vasak" ja „parem".

7.Juhtkoerteks on üritatud õpetada mitmeid koeri, kuid katsetamiste tulemusel on jõutud järeldusele, et juhtkoeraks sobib kõige paremini labradori retriiver. Labradoridel on paindlik iseloom, sünnipärane vajadus inimesele meeldida ning viibida kogu aeg peremehe seltsis, mis teeb neist ideaalsed abilised.