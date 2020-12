Närvid puhkavad ja kodu on lõbusat müramist täis: miks pakkuda kassidele ajutist hoiukodu?

Iga päev saab kassikaitse palveid tulla tänavakasse päästma. Nii on hoiukodude olemasolu üks olulisemaid eeldusi, et tänavakassid turvaliselt tänavalt ära tuua. Selleks on vaja, et hoiukodude võrgustik laieneks.

Millal olla hoiukodu ja mis kasu sellest sulle on?

Praegusel stressirohkel ajal on kasulik teada, et juba 15-30 minutit kassiga tegelemist rahustab sinu närve ja meeleolu. Selle kohta on tehtud uuringuid ja on näha keemilisi muutuseid kehas: kassiga veedetud ajal hakkab keha tootma seratoniini, mis tõstab heaolu tunnet. Langeb kortisooli tase, mis on teadaolevalt stressi tõusuga seotud kemikaal. Nii et kassiga tegelemine parandab ka sinu elukvaliteeti läbi parema vaimse tervise.

Kui tunned end koroona-ajastul üksikuna, siis (hoiu)kass on sulle ideaalseks kaaslaseks.Kui oled mõelnud kassi võtmisele, kuid ei ole 100 protsenti kindel, kas see sinu elukorraldusega järgmised 10-20 aastat sobib, siis hoiukodu võid olla ka lühiajaliselt, näiteks kuu või kaks, vahel on isegi nädal-kaks hoiukodu pakkuvad vabatahtlikud kassi elupäästjad. Sina saad vaadata, mida tähendab kassi eest hoollitsemine ilma eluaegse vastutuseta, kassid saavad päästetud.

Kui oled mõelnud kassi võtmisele, aga ei suuda pildi järgi seda ühte ja õiget välja valida, siis võid hakata hoiukoduks ja leides selle õige kassi, saad otsustada ta endale jätta. Nii õpid tundma tema iseloomu ja vajadusi ja mõistad ka täpsemalt, millise iseloomuga kass sulle sobib. NB! Julgustame algul katsetama ka näiteks vanema kiisuga, proovida erineva vanuse ja värviga kiisusid - sa ei tea kunagi, kes sinu südame võidab.

Kui arvad, et sinu praegusel kassil on igav, aga pole kindel, kuidas ta teistesse kassidesse suhtub, siis hoiukoduna on sul võimalik lühiajaliselt seda katsetada. Kassikaitse vabatahtlik aitab valida võimaliku sobiva iseloomuga kassi ja on toeks kasside lõimumisel omapoolsete nõuannetega.Kui sa üürid oma elupinda ja ei ole kindel, kas sul õnnestub järgmisel kolimisel sama mõistvat üürileandjat leida, siis hoiukoduks olemine võib olla hea kompromiss. Kassikaitse leiab sinu elukorralduse muutumisel uue hoiukodu.