Noor ja uje Mari unistab oma harmoonilisest kodust

See armas rohesilmne kiisupreili on Mari. Mari on 2,5-aastane noor kassike, kes on Pesaleidjas olnud juba veidi üle poole aasta. Mari jääb tihti silma oma imearmsa välimusega, kuid päris oma kodu pole ta veel leidnud.

Iseloomult on Mari veel veidi distantsi hoidev, kuid mänguga tuleb ta hea meelega kaasa. Muidu on selline igati mõnus noor kass, kes veidi ringi tuuseldab ja siis mõnusalt aknalaual päikest naudib või linde vaatab. Veidi tuleb vaeva näha, et Mari usaldus võita, kuid see ei tundu hetkeseisuga võimatu ettevõtmine.

Mari on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibitud ja saanud parasiiditõrjet. Ta on igati tubli ja terve kassike ja soovib lõpuks päris oma koju minna!

Mari ja teiste kassitoa asunike tegemisi saate piiluda Pesaleidja kassitoa live-ülekandest: http://animalslife.net/pesaleidja-3/

Kui tunned, et soovid Marile kodu pakkuda, siis loe meie loomavõtmise tingimusi ja täida küsimustik! https://www.pesaleidja.ee/looma-votmise-tingimused/