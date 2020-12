KODULEIDJA | Elunäinud ja elegantne proua Eva eelistab kodurahu

Eval oli ju ka kunagi kodu, sest ta pole miski metskass, vaid viisakate maneeridega elegantne kiisu. Pea aasta tagasi varjupaika sattudes oli ta üsna stressis ega soovinud mitte kellegagi suheld: küüned lasti üsna tihti käiku. Läks aega ja Eva hakkas tasapisi ennast avama. Uude koju minnes tuleb Evale aega anda ja võib täiesti kindel olla, et ka oma päris kodule avab Eva oma südame.

Täna ajab Eva kassitoas täitsa oma asja - elab omaette elu, teiste kassidega selles ühiskorteris tegemist ei tee ja seltsima ei kipu. Tal on oma isiklik postament, mille ta on vallutanud ja selle otsas proua troonib - seal ta poseerib, magab ja peseb ennast.

Eva ongi nagu üks huvitav karvane kassikuju. Talle väga meeldib, kui teda imetletakse eemalt, paimaias ta ei ole. Samas on olema üks eriline sügamisviis, mis kassi lausa pöördesse ajab. Kui inimene selle võtte käppa saab, on asi tehtud.

Eva sobib inimesele, kes soovib seltsiliseks vähenõudlikku lemmiklooma. Eva on rahulik ja vähenõudlik - oma toidu- ja veekauss, oma liivakast ja oma postament, suhtlemist just parajal määral, et liiga palju ei saaks.

Eva Varjupaikade MTÜ

Proua Eval on suur isikliku ruumi vajadus ja kui lähedus muutub kurnavaks, siis ta soovib eemalduda ning kui siis teda takistada, võib ta käpaga märku anda. Ta on soliidne proua, kellega tasub lõbustuseks veidi mängida ja lasta tal see lõpetada, kui ta soovib. Talle väga meeldib istuda postamendi otsas akna all ja vaadata, kuidas rohi kasvab või linnuke lendab, lihtsalt vaadata ja jälgida, kuidas elu möödub vaikselt ja rahulikult.

Eva on karvane kodukaunistus, keda saab imetleda ja aeg-ajalt sügada. Eva hindab ülekõige rahulikku kodumiljööd ja ootab, et tuleks keegi, kes sellist väikest täiuslikku kassimaailma talle pakuks.

Eva on kojuminekuks valmis - ta on kiibistatud, vaktsineeritud, saanud vajalikud parasiiditõrjed ja ta on steriliseeritud.

Uuri Eva kohta rohkem siit: https://varjupaik.ee/loomad/52919

Koduleidja on Delfi ja Varjupaikade MTÜ ühisprojekt, mille käigus loodame jõuludeks leida armastava pesa Eesti erinevates varjupaikades kodu ootavatele loomadele.