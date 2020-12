KODULEIDJA | Endine metsakutsu Ralf oskab inimesi testida

Mõelda vaid - aasta varjupaigas. Kas see on lühike või pikk aeg? Tundub pikk, kuid Ralfile oli seda vaja, sest tema oli metsakutsu. Ralf sattus Valga loomade varjupaika kahe-aastaselt. Enne seda elas ta koerakarjas, keda peeti keset metsi ja kus inimene kaks korda päevas koeri söötmas käis. Muul ajal hulkus koerakari ümbruskonna metsas omapäi.

Alles varjupaigas sai Ralf teada, et maailmas on ka teisi inimesi. Tasapisi õppis ta inimesi tundma ja usaldama. Varjupaiga omainimesed õppisid tundma Ralfi ja said teada, et ta on väga hell ja heasüdamlik koer. Ralf on ka väga ilus koer - kõrvad erksalt kikkis, saba rõõmsalt rõngas, muidu kõrberebase karva, aga armsate valgete sokkidega, mis on alati puhtad. Ja silmad, need merevaigukarva mandlisilmad võluvad hetkega!

Ralf Varjupaikade MTÜ

Et koera võtmine ei ole pesumasina ost, teeb Ralf kohe kiirelt selgeks. Koeral ei ole on/off nuppu ega programme, millest sobiv valida. Koer on elusolend oma tunnete, kogemuste ja mälestustega - selline on ka Ralf. Ja hoopis Ralf on see, kes inimest testib. Ta tahab olla kindel, et inimene, kellele ta oma südame kingib, on pühendunud. Ralf soovib enne inimesega kohtuda vähemalt kolm korda. Esimesel korral ta võib hoopis eemalduda ja vaadata, mida inimene tema usalduse võitmiseks teeb. Kas tal on aega temaga rahulikult rääkida? Kas tal on taskus maiused, mida koerale pakkuda? Kas inimesel on heatahtlikkust ja kannatlikkust, kui Ralf esimese kutsele ei vasta? Teisel korral varjupaika tulles ja koeraga rääkides, usaldab Ralf juba tuttavat häält, ta läheneb, kuid eelistab veidi eemal maiuseid mugistada. Kolmandal korral usaldab koer inimese lõhna ja häält ning on ise see, kes tuleb paisid nuruma. Ralf on kolme korra mees!

Tegelikult soovib Ralf sisimas väga inimese juures olla, ainult sellest esimesest takistusest tuleb üle saada. Talle sobib kodu, kus koer saab inimese päevatoimetustes kaasa lüüa. Ralf taha viibida inimesega koos õues ja koos toas. Ta ihkab saada tähelepanu ja kõiki neid silitusi, mis eelnevate aastate jooksul on saamata jäänud. Öösel tahab ta kindlasti majas magada, sest tal puudub õuekoera kasukas ja üksi ei taha ta ka olla. Tema koduks sobib äärelinna- või maamaja, kus on ruumi, on rahulik ja ei ole kärarikas.