KODULEIDJA | Imeilus karvapall Tondu tahaks veel pikki aastaid inimese kodus kalpsata

Loomakese leidnud inimene ei pidanud paljuks ta varjupaika sooja toimetada. Küüliku imeilus läikiv kasukas, lõigatud küüned ja korralikult arenenud hambad andsid alust arvata, et Tondu on olnud armastatud lemmikloom. Ometi ei ole tulnud keegi teda varjupaika otsima, kuigi on oodatud juba pikalt.

Kuna küülikud on väga tundlikud loomad, siis tundus varjupaiga elu Tondu jaoks liiga kiire ja kärarikas. Seetõttu sai Tondu toimetatud hoiukodusse, kus on ruumi ringi kalpsata ja küülikuhaake harrastada.

Tondu on küülikute mõistes alles noor, umbes 2 aastat vana, ning vajab enda kõrvale veel pikkadeks aastateks inimest, kellele loota, sest küülikute keskmine eluiga on 8-12 aastat.

Tondu päevane menüü sisaldab eelkõige kuiva heina, mis on küülikute põhitoit. Hommikusöögiks saab preili mitmekesise vitamiinilaengu värsketest köögiviljadest (porgand, redis, idud, brokkoli) ja õhtusöögiks vastavalt kaalule kuivtoitu. Kogu aeg peab ees olema värske vesi. Maiustena sobivad näiteks kuivatatud porgandilaastud, veidi banaani, õuna või saiakuivikut. Küüliku menüü osas peab olema hoolikas ja tagama tasakaalu, sest näiteks kõhugaasid on neile väga ohtlikud.

Küülikud ei ole puuriloomad, nad vajavad palju liikumist ja ruumi. Kuigi ka Tondul on oma puur, kus asub tema pott ja toidukausid, veedab ta siiski aja, mil inimesed on kodus, puurist väljas. Tondu puuri pikkus on 120 cm ja lühem ei tohiks tegelikult see ollagi. Küülikul peab olema puuris võimalik end igas suunas pikalt välja sirutada ja teha vähemalt kolm hüpet. Lisaks peab puuri mahtuma kogu eluks vajalik „mööbel“.

Tondu Varjupaikade MTÜ

Küülikud on väga uudishimulikud loomad, kes tahavad uudistada ja tuhiseda mööda tube. Selleks, et kodu oleks küüliku jaoks turvaline, on vajalik peita kõik juhtmed ja kaablid ning piirata tema ligipääsu ohtlikesse kohtadesse, näiteks kodukeemia kappi või prügikasti. Uudishimu rahuldamise nimel on nad valmis võtma ette seiklusi, mis ei pruugi ohutud olla.

Uruloomadele peab tagama peitumisvõimaluse (näiteks meeldib neile magada pappkasti sees või diivani all). Kõige toredam on muidugi, kui leidub veel koht, kus kaevata.