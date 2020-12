KODULEIDJA | Kassitsistlik diivanipadi Jastek on valmis sisekujundusele koloriiti lisama

Kui Sa tood Jasteki Viljandi loomade varjupaigast koju, siis esialgu võid saada diivanile kihilise padja. See tähendab, et enne, kui Jastek ennast eksponeerima hakkab, soovib ta ronida olemasoleva padja alla. Just sellist käitumist harrastas ta alguses varjupaiga kassitoas.

Kui nüüd veidi tõsisemalt Jastekist kirjutada, siis on ta pärit suurest kassikolooniast ja jõudis varjupaika rääbakana ning alatoitumuses. Varjupaigaelu on olnud nii hea, et nüüdseks Jasteki karv läigib siidiselt ja keha on omandanud maksimaalsed mõõtmed, aga pea on kehaga võrreldes jäänud väikeseks. Seetõttu meenutabki kass suurt diivanipatja, kui ta ennast kerra tõmbab. Oma padjase oleku järgi sai ta nimeks Jastek, mis tähendab albaania keeles patja.

Jastek on kui rahumeelne hiiglane, kes hoiab rohkem omaette ja liigub vähe ringi. Ehk tunneb ta ennast teiste seas nagu elevant portselanipoes, kes kardab oma suuruse tõttu midagi ära lõhkuda. Jastek on tohutult tolerantne, temas ei ole kriipsukestki kurjust ja kalklema ta ei kipu, pigem hoiab eemale.

Jastek Varjupaikade MTÜ

Kodus oleks Jastek üks vähenõudlik kass. Loomulikult tuleb talle tagada elementaarne: söök ja jook, oma pesa ja puhas liivakast ning iga aastane käik veterinaari juurde. Ja loomulikult siis veel diivan, kus ta saaks patja mängida.

Jastek on väga eriline lemmikloom oma mega-rahuliku olekuga ja varjupaik ei soovi sellist kaunidust ainult endale hoida ning annab kassi heal meelel uude kodusse. Muidugi on lootust, et päris oma kodus muutub Jastek natuke rohkem kassiks ja laseb ehk ka nurru lahti.

Tee kassile ja endale jõulukingitus - Jastek jõuluks koju ja Sinul on väga eriline uus diivanipadi!

Jastek on terve ja ta on kiibistatud, vaktsineeritud, tehtud on parasiiditõrjed ja kastratsioon.

Jasteki kohta saab rohkem lugeda siit: https://varjupaik.ee/loomad/55044

Koduleidja on Delfi ja Varjupaikade MTÜ ühisprojekt, mille käigus loodame jõuludeks leida armastava pesa Eesti erinevates varjupaikades kodu ootavatele loomadele.