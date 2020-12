KODULEIDJA | Majesteetlik Kamilla ootab oma printsi

Kamilla-Milalla-Lamilla-Kimalla! Just nii heliseb kassikese Kamilla nimi, kui ta tunneb ära oma hingeinimese, kellega oma nurru jagada. Kamilla õige inimene peab olema kassihingega, sest tavalistele inimestele Kamilla vastu ei jookse, aga kui kassituppa saabub uus kassist asukas, on Kamilla teda esimesena tervitamas. Selliselt ootab ta Võru loomade varjupaigas printsi, kelle kinkida oma hing ja seda siis juba jäädavalt.

Kamilla enda lugu ei ole aga sugugi romantiline printsessi ega preili lugu. Hulkuv rääbakas poegade ootel emane kass jäi silma külaelanikele ja sealt ta varjupaika toimetatigi. Varjupaika sattudes oli kass päris hädises seisus, kuid ta tuli sellest välja ja varjupaiga turvalises pesas tõi ilmale kolm vahvat karvakera. Kamilla võttis enda hõlma alla veel ühe kasulapse, kes päris üksi oli ilma peale jäetud.

Kamillla poegadega Varjupaikade MTÜ

Neli kassipoega kosusid ja kasvasid, kuni olid juba sellised, et nad võisid alustada iseseisvat elu. Tänaseks ongi nad kõik uutes kodudes. Kolm päkapikku said lausa kolmekesi koos uude kodusse. Oh, seda rõõmu - on ju ammu teada, et seltsis on segasem! Ainult emme Kamilla kaunistab jätkuvalt varjupaiga kassituba.

Kuigi väljastpoolt printsess, siis ega Kamilla nii väga uhke ega upsakas olegi. Tegelikult elab selle armsa printsessi sees üks väike armas kassitüdruk, kes armastab paisid ja inimese seltskonda. Temaga võiks aega varuda ja olla natuke kannatlik, siis avab ennast ka Kamilla. Lihtsalt kui ta tunneb, et teda on piisavalt hellitatud, siis ta jalutab minema ja arvab, et on seda väärt, et teda ka eemalt imetletakse.

Kamilla on saanud vajalikud parasiitide tõrjed, on vaktsineeritud, kiibistatud ja steriliseeritud.

Koduleidja on Delfi ja Varjupaikade MTÜ ühisprojekt, mille käigus loodame jõuludeks leida armastava pesa Eesti erinevates varjupaikades kodu ootavatele loomadele.