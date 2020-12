KODULEIDJA | Murtud südamega Osvald ootab hingehaavade ravitsejat

Osvald on väga armas koerapoiss. Sa võid uppuda tema pruunidesse silmadesse ja jäädagi lõpmatuseni sügama tema mõnusat karvakasukat. Osvald küll naeratab, kuid tema lugu on ääretult kurb ja see on jätnud jälje koera hinge. Tal on raske uskuda, et teda enam mitte kunagi maha ei jäeta, sest oma lühikese elu jooksul on ta juba kaks korda kodu vahetanud.

Osvaldi pere läks katki, inimesed lahutasid. Koertel on raske inimeste tegusid mõista, sest nad annavad inimestele oma tingimusteta armastuse kuni lõpuni. Ajutiselt leidis koer peavarju ühes teises peres, kuid see oli ainult lühike peatuspaik. Nii tõigi saatus Osvaldi Võru loomade varjupaika.

Iga uus algus võib olla raske ja Osvaldil oli varjupaigas alguses raske. Varjupaigainimestel võttis aega, et lõhkuda umbusalduse müür, mille Osvald aja jooksul enda ümber oli ehitanud. Ka praegu ei torma Osvald kohe võõraid üle lakkuma, vaid võib näidata üles usaldamatust. Temast tuleb aru saada - mitu korda haiget saanud süda ei suuda järgmist lööki üle elada ja koer on pigem ettevaatlik.

Osvald Varjupaikade MTÜ

Osvaldiga suhtlemises jää juba sulab ning koer tuleb tuttava juurde ise kontakti otsima. Ta togib kätt nagu öeldes, et süga mind ometi siit selja pealt - sügamine on mõnus. Kui inimene siis veel koera juurde kükitab, teeb Osvald ruttu ka ühe limpsu üle näo - selliselt väljendab ta oma usaldust ja poolehoidu.

Tasapisi taastub Osvaldi usaldus inimestesse ja varjupaigainimesed kinnitavad koerale iga päev, et ükskord tuleb see õige inimene ja ta läheb uude koju, kus temast hoolitakse. Ükskord …

Ükskord jälle tahab Osvald anda oma armastuse uuele perele ja kodule, kus tal on hea ja kindel olla ning ta loodab väga, et see on igaveseks.

Viks poiss on vaktsineeritud, tehtud välis-ja siseparasiiditõrjed, ees ootab veel kiibistamine ja ka kastreerimine, et armastust ei peaks jagama.

Loe Osvaldi kohta lähemalt siit: https://varjupaik.ee/loomad/osvald

Koduleidja on Delfi ja Varjupaikade MTÜ ühisprojekt, mille käigus loodame jõuludeks leida armastava pesa Eesti erinevates varjupaikades kodu ootavatele loomadele.