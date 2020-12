KODULEIDJA | Nutikas ja seltsiv Bruno teeb uue katse koju minna!

Bruno on Koduleidja staažikas staar - ka eelmisel aastal alustas Koduleidja 1.detsembril Brunoga. Nüüdseks on Bruno pea kaks aastat elanud Valga loomade varjupaigas ja iga päev vaadanud lootusrikkalt värava poole - kas täna?

Pärast peremehe lahkumist, ei ole Bruno elu olnud kerge. Esialgu kandsid koduvalvuri eest hoolt naabrid, kuid koer soovis saada ka jalutama ning nii varjupaiga töötajad ta üksinda uitamast leidsidki. Kui aasta varjupaigas veedetud, võeti ta korra uude perre, kuid koera ja pere elustiilid ei sobinud kokku ning koer toodi varjupaika tagasi.

Bruno on kuue-aastane suur ja väga laheda välimusega koer oma parimates aastates. Bruno on rõõmsameelne, nutikas ja õpihimuline ning ta armastab inimeste seltsi. Koerale meeldib, kui temaga tegeletakse ja teda koolitatakse, üksi õue konutama ta ei sobi.

Bruno unelmate kodul on ümber aed, kus ta saab vabalt ringi joosta. Et maailm on hoopis suurem kui koduaed, siis kindlasti vajab Bruno ka jalutuskäike, kus oma vaimu teritada. Jalutuskäigul on Bruno jõuline, kuid oskab rihmas ilusti liikuda ja jälgib inimese juhendamist.

Oma inimeste suhtes on majesteetlik koer üdini lojaalne ja ustav, kuid täiskasvanute kõrval ta peres lapsi ja loomi näha ei soovi, see ajab teda liigselt ärevusse. Bruno soovib olla see üks ja ainus rahulikus keskkonnas. Inimeselt vastu saada soovib ta mõistmist ja kohanemiseks aega, sest kunagi on teda juba alt veetud. Kui kord koera usaldus on võidetud, on see sõprus igavene.

Koer on kiibistatud, vaktsineeritud ja kastreeritud ning talle on tehtud parasiiditõrjed.

Brunol on suur jõulusoov, et ta saaks jälle olla inimestele kasulik ja teha valvuritööd oma päris koduaias.

Koduleidja on Delfi ja Varjupaikade MTÜ ühisprojekt, mille käigus loodame jõuludeks leida armastava pesa Eesti erinevates varjupaikades kodu ootavatele loomadele.