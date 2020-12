KODULEIDJA | Smaragdsilmadega ja õrna hingega Silver ootab tugiisikut

Varjupaika sattus Silver 2017.aasta oktoobris Lääne maakonnast kassikolooniast koos oma vennakesega. Nad olid mõlemad väga tublid kassid ja võtsid vastu oma esimesed jõulud varjupaigas. Saatus tahtis, et Silveri vennake sai uude koju ning Silver jäi üksi.

Üksikuks jäämine mõjus talle rängalt, kass muutus ebakindlaks ja pelglikuks ning puges peitu kogu maailma eest. Pikapeale harjus Silver varjupaigainimestega, kellele ta näitab oma tõelist hinge ja on nagu ikka kass, kes soovib lähedust. Kassitoa kassidest on ta ka endale seltsilisi leidnud - ikka üks sõber korraga. Jälle on juhtunud nii, et sõber saab koju ja Silver on suures maailma üksi ning mõnda aega ei näita ennast. Raske on sellisele nähtamatule kassile, kes võõrast häält kuuldes peitu jookseb, uut kodu otsida.

Nüüdseks on Silveril kassitoas sõbranna Leila, kes on ka veidi pelglik. Nii need kaks õrna hinge püüavad suures maailmas üksteisele toeks olla ja tuleb välja, et koos karta on hoopis julgem. Kahekesi koos ei tundugi maailm nii suur ja võib täitsa ringi vaadata, mis toimub ning ka inimestega suhtlema tulla.

Silver Varjupaikade MTÜ

Kuigi alguses võib tunduda, et Silveri usaldust ei saa võita, siis nii see ei ole - ainult natuke tahtmist ja kannatust on vaja. Ja ehk peitub ülesande lahendus selles, et kahele jänkusüdamega vaprakesele, Silverile ja Leilale, hoopis koos kodu pakkuda. Selles võib 100 protsenti kindel olla - kui kord süda juba võidetud, siis ollakse sõbrad eluaeg.

Kas tõesti võtab Silver varjupaigas vastu ka oma neljandad jõulud või usume jõuluimesse, et Silveri jaoks on kuskil keegi ja kass jõuab jõuludeks oma päris koju?

Silver sobiks rahuliku elutempoga kodusse, seltsiliseks vanemale inimesele, kelle päevi sisustada soojade silituste ja rahustava nurrumisega. Nii oleks tugi vastastikune - kassil on oma inimene ja mitte keegi ei ole enam üksi.

Silverile on tehtud kõik protseduurid ja ta on valmis jõulud veetma uues kodus. Kass on kiibistatud, vaktsineeritud, tehtud on vajalikud parasiiditõrjed ja kastratsioon.

Tutvu Silveriga lähemalt siin: https://varjupaik.ee/loomad/silver