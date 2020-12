KODULEIDJA | Tantsutüdruk Piperiga saab nalja nabani ja sabani

Piperi teekond algas hoopis ühest Võrumaa kaugest külast kehvadest pidamistingimustest koos 12 koeraga, kes Võru loomade varjupaiga hoole alla jõudsid. Aga Piper rändas edasi Pärnusse, kus ta on pikemalt paikseks jäänud.

Piper on väga elujaatav, alles nelja-aastane, mänguline ja aktiivne koer. Tema jaoks on inimene ülim ja ta tahab väga suhelda. Kogu aeg tahaks ta vaadata inimesele otsa ja muudkui jutustada, mis temaga kõik juhtunud on. Piper otsib inimese lähedust ega taha väga üksi olla - ilmselt teeb ta tasa seda, millest lapsepõlves puudust tundis. Niipea, kui ta inimest näeb, laseb Piper rõõmutantsu lahti. Mitte ainult tema saba ei lehvi, vaid tantsib ja väänleb terve keha - nii suur on koera heameel inimese üle. Piper on krutskeid täis nagu Lottegi - kui ta ei saa piisavalt tähelepanu, siis mõtleb ta välja erinevaid trikke, et saada seda, mida ta soovib. Siis tuleb korraks aeg maha võtta ja teda õpetada nagu oma last, ikka heaga.

Nagu iga noor hing, nii tahab ka Piper õppida ja avastada uut ning huvitavat. Et edasine pereelu kulgeks ladusalt, siis tuleb Piperit juhendada ja koolitada, sest ta on jäänud ilma heast kogemusest nooruspõlves, kuidas tegelikult elada oma päris kodus oma inimese kõrval. Rihmas jalutada ta juba oskab, kuigi jalutuskäiku alustades tuleb tema ülemeelikusega hakkama saada.

pIPER Maaris Puust

Piperile meeldib autoga sõita ja nii võib koos koeraga vabalt minna maailma avastama ka kodust kaugemale. Kui temaga piisavalt mängida, õpetada trikke, jalutada või teha sporti, siis on koer tasakaalukas. Ta sobib aktiivsele inimesele, kellele meeldib palju liikuda värskes õhus ja kes kaasab koera oma tegemistesse. Piperist saab tõeline inimese parim sõber, kui inimene temaga tegeleb ja suhtleb, sest inimene tähendab Piperi jaoks kõike.

Uude koju minnes on Piper kiibistatud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Lisaks on Piper ka steriliseeritud, et saaks jätkuvalt olla lihsalt üks rõõmus koeratüdruk.

Uuri Piperi kohta lähemalt siit: https://varjupaik.ee/loomad/57203