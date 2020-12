KODULEIDJA | Üle-linna-Vinski kiri tulevasele, aadress teadmata

Olen koerapoiss Vinski. Ma olen nooremapoolne ja elava loomuga, soovin olla pereliige ning otsin inimese lähedust. Kui mind jäetakse unarusse, siis ma lähen seda lähedust mujalt otsima.

Minu elutee sai alguse Tapa linnas, kus pere jäi minuga hätta ja mulle hakati uut kodu otsima. Mõnda aega elasin kasuperes, kuid ka nemad ei soovinud minuga tegeleda. Mina ei tea, miks inimesed arvavad, et koer on aiakaunistus. Siis nad võiks ju endale pigem aiapäkapiku kuju osta. Minuga tegeleti nii vähe, et mul polnud õiget nimegi. Loomulikult hakkasin ma lollusi tegema, mille tulemusena sõidutati mind varjupaika.

Loomade varjupaigas sain nimeks Üle Linna Vinski, sest oma lühikese elu jooksul olen elanud juba mitmes kohas, mulle meeldib seigelda ja kõik see meenutas minu kirjanduslikku prototüüpi. Varjupaigainimesed said mulle lähedaseks, sest nad tegelesid minuga iga päev ja ma sain palju jalutada. Siis olin ma hoopis rahulikum ja suutsin püsida oma aedikus.

Ja minu kodu peab olema minu kindlus - aed selline, et minusugune ronimisäss seda ületada ei suudaks või siis katusega aedik selleks ajaks, kui pean üksi olema. Üksi olles ma lihtsalt pean seiklusi otsima! Mugavustega korterit ma ei vaja. Selle ma proovisin juba järele ja head nahka sellest ei tulnud. Küljealuseks sobib mulle pehme pesa asemele pigem mõnus kuiv põhk, mille sisse kaevuda, sest ka pesa sisse üritan ma kaevuda ning siis on ainult tükid taga.

Vinski Varjupaikade MTÜ

Praegu elan Tallinna loomade varjupaigas, kus on küll tore, kuid oma kodus oleks veelgi toredam. Oma kodus oleksid oma inimesed, oma aed ja pikad jalutuskäigud või matkad koos oma inimesega, et avastada uut ja huvitavat. Kui see on koeraelu, siis just sellises koeraelus sooviksin ma elada.

Loomult olen muhe koonukas, kes sõbrustab nii kahe- kui ka neljajalgsetega. Need kahejalgsed võiks olla vähe suuremat kasvu, et minus pakatav lustlikkus neid pikali ei kukutaks. Ma olen siiras ja südamlik ning tulen ja pistan oma koonu inimesele sülle, et ta mind patsutaks. Sellise väikse salanipiga saan ma andeks ka omatahtsi tehtud väikesed seiklused.