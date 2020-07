ARMAS FOTO | Lõuna prefektuuri teenistuskoer Hector aitab agaralt piiri kaitsta

Prefektuur kirjutab, et raske maastik pikkadel välispiiri kilomeetritel nõuab piiri valvamiseks teinekord eriliselt teravat nina ja kiireid käppasid. "Meie teenistuskoer Hector koos teiste piirivalvuritega on selles osas alati tegutsemas, et piir peaks," lisavad nad.