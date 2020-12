FOTOD JA VIDEO | Armas jõulužest: head inimesed päästsid rahatu vanamemme ainsa sõbra elu

Naise liikumine on vilets, ta suudab seda teha ainult tugede najal, mistõttu Riccoga käib igapäevaselt jalutamas naabrimees Simo. Tema märkaski, et koer ei tahtnud enam jalgu alla võtta ning koju tagasi pöördudes hakkas Ricco ohjeldamatult oksendama. "Seis oli ikka väga kriitiline: öö läbi oksendas, jõi muudkui vett sisse ja kõik see tuli ka kohe välja," kirjeldas Simo. Tema sõnul ei ole Rico hooletusse jäetud koer, vaid perenaise vanus ja tervis on lihtsalt oma töö teinud.

Ricco Heiki Valner

Loomakliinikusse pöördumiseks polnud omanikul vahendeid ning ka naabri sissetulek pole sedavõrd suur, et arvet katta. Igaks juhuks uuris ta PetCityst ka järelmaksu võimalust, kuid selgus, et omaniku pensionist ei piisa, et raviarve ka sel viisil tasuda. Viimase võimalusena pöördus Simo Loomapäästegrupi poole.

"Seal käis kõik ülikiiresti: Valner pani postituse üles ja juba õige pea oli raha koos!" rõõmustas ta. Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner lisas, et reeglina inimesed omanikuga koertele annetada ei taha, kuna looma tervis peaks olema eeskätt peremehe vastutada, kuid seekord said kõik olukorra kriitilisusest aru: Ricco elu oli vaja kiiremas korras päästa. "Memm ei teadnud midagi internetist või loomaühingutest ning istuski vaid hinge kinni pidades ja saatis palveid taeva poole," tõdes Valner.

Ricco ja Simo teel kliinikusse Heiki Valner

Tänu annetustele pääses Ricco täna Sõle loomakliinikusse vastuvõtule. Seal tuvastasid loomaarstid tal ägeda mao- ja sooletrakti ärrituse, mis võis olla tekkinud mürgi söömise tagajärjel. Igal juhul jõuti jaole õigeaegselt, jõulukingiks sai Ricco kaasa sobiva toidukoti ning ussirohud, sest talt leiti ka parasiite.

Ricco kliinikus Heiki Valner

Ricco, tema perenaine ja naabrimees on tänulikud kõigile, kes kriitilises olukorras appi tulid. "Koer elab nüüd veel sada aastat!" rõõmustas Valner.