FOTOD | Haigete jalgadega tuvi röövis heasüdamlikult abistajalt une

Eesti Metsloomaühingule saabus teade haigete jalgade tuvist, kes püstigi ei püsinud, juba septembris. Kahjuks ei jõudnud vabatahtlikud kohale sedavõrd kiiresti, et lindu kohapealt leidnud oleksid. Jäi lootus, et keegi hea inimene märkas abi vajavat lindu ja võttis ta endaga kaasa.

Poolteist nädalat hiljem sai ühing kõne eakalt naisterahvalt, kes teatas, et tema juures elab juba poolteist nädalat vigastatud jalgadega tuvi. "Kuna fotode saatmise võimalust naisel polnud, siis täpsustasime tuvi leidmise asukoha ja värvuse ning tõepoolest, see oli meie kadunuke!" rõõmustas ühing. Naisterahvas oli tuvi jalad õigesse asendisse sidunud, kuid kahjuks ei läinud olukord paremaks ja leidja muretses väga linnu edasise saatuse osas. Samuti ei võimaldanud naise väärikas vanus põhjalikult tuvi eest hoolt kanda.

"Naisterahvas oli nii murelik, et ei saanud kolm ööd rahulikult magada. Me oleme talle väga tänulikud, et ta tuvi eest hoolitses ja meile üle andis. Samuti annetas ta tuvi raviks 20 eurot. Suur aitäh sellele suure südamega naisele!" avaldab ühing sotsiaalmeedias.

Haigete jalgadega tuvi Eesti Metsloomaühing

Vabatahtlikud suundusid tuviga arsti juurde. "Selliste asjaolude juures oli väga suur soov, et lind paraneks. Ta lihtsalt pidi terveks saama!

Veterinaararst pani linnule diagnoosi – pododermatiit - ning määras raviskeemi. Meie tuvi suundus Tallinna külje alla, ühe toreda vabatahtliku juurde, kes on töötanud ja tegelenud erinevate loomadega 30 aastat. Tema tegi tuvile kolm korda päevas sooja vanni, kuid sellest hoolimata ei näidanud linnuke veel nädala möödudes tervenemise märke.

Möödus veel üks nädal ja lind suutis lõpuks jalgadele tõusta. See oli nii kauaoodatud ja rõõmustav uudis!"

Praegu tuvi veel lonkab tugevalt ja selle tõttu pole teda kohe võimalik loodusesse vabastada. "Kõige hullem on juba selja taga. Tal õnnestus terveneda!" ei varja vabatahtlikud heameelt.