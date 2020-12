MTÜ Nähmatatud Loomad tõi hiljuti sulgemisele kuulunud farmist ära üle 100 tšintsilja, kellele kõigile leiti uued kodud. Loomakasvataja nõustus tšintšiljad loomakaitseorganisatsioonile ära müüma, vastasel juhul oleks neid oodanud hukkamine. Kogu elu väikeses puuris elanud loomad naudivad nüüd uut ja sootuks teistsugust elu lemmikloomadena. Tundub, et see on vallandanud ka seni varjul olnud anded.